Delen van Veluwe zonder water

Archieffoto

VIERHOUTEN - Mensen in het noorden van de Veluwe hebben woensdagavond last van een waterstoring. Daardoor komt er minder of geen water uit de kraan, meldt waterbedrijf Vitens.

De storing is voornamelijk bij bewoners van Vierhouten, Hulshorst, Doornspijk, Nunspeet, 't Harde, 't Loo en Elburg. Om hoeveel huishoudens het gaat, is niet bekend. Vitens werkt aan de reparatie van de technische storing. Hoelang de storing duurt, is nog niet bekend.