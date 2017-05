Basketbalsters Batouwe brengen spanning terug in finale play-offs

KATWIJK AAN ZEE - De basketbalsters van Batouwe uit Bemmel hebben woensdagavond de spanning teruggebracht in de finale van de play-offs om de landstitel. De ploeg van assistent-coach Anouk Biesters won in Katwijk met 55-66 van Grasshoppers.

Batouwe had zich al ruim voor het einde van de competitie verzekerd van een plek in de play-offs. In de halve finale had de ploeg geen enkele moeite met Den Helder.

De eerste twee wedstrijden in de finale tegen Grasshoppers werden echter verloren. Daarop besloot de club coach Paul van den Heuvel te ontslaan. Assistent-coach Biesters maakt het seizoen af. De eerste wedstrijd onder Biesters leverde dus de eerste zege in de finale van de play-offs op.

