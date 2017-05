Man vast voor reeks babbeltrucs in de Achterhoek

LICHTENVOORDE - De politie heeft een vermeende oplichter aangehouden die wordt verdacht van negen babbeltrucs in Gelderland en Overijssel. Mogelijk gaat het om de man die samen met een vrouw bejaarden bestal in de Achterhoek.

De verdachte is 38 en komt uit Oldenzaal. De politie kwam hem op het spoor nadat er camerabeelden waren getoond in het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost. Hierop was te zien dat een man geld opnam met een pinpas die bij een babbeltruc in het Overijsselse Dalfsen was buitgemaakt. De aangehouden Twentenaar werd op de getoonde beelden herkend.

Met een smoes de woning binnen

De werkwijze van de oplichter in Dalfsen bleek sterk overeen te komen met andere babbeltrucs. Dit gold ook voor het signalement van de daders. Bij meerdere babbeltrucs was er sprake van een stel dat met een smoes de woning binnenkwam.

De man en de vrouw lieten de bewoners een klein bedrag pinnen, keken de pincode af en stalen vervolgens het bankpasje. Daarmee werd een aanzienlijk bedrag opgenomen.

Zes keer in Gelderland

Op dit moment wordt de man van 38 verdacht van zes babbeltrucs in Gelderland: Lichtenvoorde (2x), Terborg, Lochem, Doetinchem en Twello. Ook zou hij in Hogeveen, Meppel en Dalfsen hebben toegeslagen. Dit gebeurde allemaal in de periode van augustus 2016 tot januari 2017.

De politie sluit niet uit dat gedurende het onderzoek meerdere zaken aan de verdachte gekoppeld kunnen worden. Ook worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

