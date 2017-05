Gunnen Zwolle en Kampen ons ook wat?

HATTEMERBROEK - Oud-gedeputeerde Co Verdaas gaat kijken of er een oplossing kan komen over de verdeling van bedrijventerreinen tussen de Noord-Veluwe en de Overijsselse Gemeenten Kampen en Zwolle.

Kampen en Zwolle tekenden vorig jaar bezwaar aan tegen de ontwikkeling van het gezamenlijk bedrijventerrein H2O van de Gelderse gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Zij zien het bedrijventerrein als concurrentie. Tijdens een bijeenkomst in Oldebroek woensdagavond werden de raadsleden van de Gelderse gemeenten bijgepraat. Buren liggen dwars Voor Hattem, Heerde en Oldebroek is het bezwaar uit Overijssel zuur. De ontwikkeling van H2O lag jarenlang stil door de economische crisis en ruzies tussen de Gelderse gemeenten onderling. Na jarenlang getouwtrek zijn ze het eens over de ontwikkeling van het terrein en nu maken buurgemeenten Zwolle en Kampen bezwaar tegen de plannen. De provincies Gelderland en Overijssel bemoeien zich actief met de problemen. Co Verdaas werd als adviseur gevraagd om te kijken naar een oplossing. Verdaas kent de regio. Hij woonde in Zwolle en was zes jaar gedeputeerde in Gelderland. 'Dit is vooral een kwestie van vertrouwen. Niemand zit te wachten op lange juridische procedures.' Vertelde hij de raadsleden. Rust levert banen op 'Gunnen Zwolle en Kampen ons wel wat? En zijn wij opgewassen tegen die grote buren? vroegen verschillende raadsleden zich af. Volgens Verdaas willen alle bestuurders een oplossing, maar vooral rust . 'Er moet duidelijkheid zijn en bestuurlijke rust dat levert banen op.' Eind juni moet duidelijk zijn of de hele regio één plan kan maken om de verschillende bedrijventerreinen te verdelen.