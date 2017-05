Nijkerkerveen in spanning voor Donny en Ajax

NIJKERKERVEEN - In Nijkerkerveen stijgt de spanning rond de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United. Bij voetbalclub Veensche Boys kijken ruim honderd leden deze woensdagavond samen in de kantine en zij hopen natuurlijk op succes voor Ajacied Donny van de Beek.

Van de Beek komt uit Nijkerkerveen en begon als jongetje zijn voetbalcarrière bij Veensche Boys. Op zijn tiende maakte de middenvelder de overstap naar Ajax, waar hij dit seizoen echt doorbrak.

De finale in het Zweedse Stockholm is om 20.45 uur begonnen. Van de Beek zit zoals verwacht op de reservebank, maar het is goed mogelijk dat hij nog als invaller in actie komt.

