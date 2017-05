12 kilo coke verstopt tussen bananen

HEDEL - Een opmerkelijke drugsvangst in Hedel (gemeente Maasdriel) woensdagochtend. Bij een transportbedrijf is tussen een partij bananen 12 kilo cocaïne aangetroffen.

Na de vondst is de politie gealarmeerd en die heeft samen met de douane de complete levering bananen onderzocht. Daarbij zijn geen andere drugs aangetroffen.

Geen aanhoudingen

De coke was verpakt in geperste blokken. De hele vangst is in beslag genomen en wordt vernietigd. De Landelijke Eenheid van de politie stelt een onderzoek in naar de herkomst. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Een gram cocaïne kost gemiddeld zo'n 50 euro. De straatwaarde van deze partij is dus zo'n 600.000 euro.