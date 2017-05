Van euthanasieaanvraag tot undercoveroperatie: vier opmerkelijke feiten bij de Posbankmoord

ARNHEM - Na veertien jaar en vier maanden vond woensdag de inhoudelijke behandeling plaats van de Posbankmoord. Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (44) uit Veghel worden verdacht van de moord op huisschilder Alex Wiegmink, die op 20 januari 2003 niet terugkwam van een rondje hardlopen op de Posbank bij Rheden. Wij selecteerden vier opmerkelijke feiten, die tijdens de rechtszaak vandaag naar boven kwamen.

Vrouw Frank S. wist van de moord

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak kwam naar voren dat de vrouw van Frank S. zou hebben gezegd dat ze het een dag na de moord al had gehoord. 'Er was een man met de handen omhoog op hem afgelopen en hij heeft toen geschoten', zou ze hebben gezegd. Frank S. zou ook aan haar verteld hebben dat Souris R. bij hem was geweest tijdens het voorval.

Justitie zette undercoveragenten in

Nadat er een doorbraak in de zaak was - een dna-match - besloot justitie undercoveragenten in te zetten. Volgens de advocaat van Souris R. zou haar cliënt in een 'totale schijnwereld' zijn ingezogen. Hij kreeg het vooruitzicht dat hij mee mocht werken aan een deal met 250.000 xtc-pillen. Souris R. geloofde dat hij te maken had met zware criminelen. Om hem dat te laten geloven, was hij er ook bij toen iemand werd opgepikt die iemand anders zou hebben neergeschoten. Dat was allemaal in scène gezet. Na lang aandringen door een van de undercoveragenten bekende Souris R., omdat hij - volgens zijn advocaat - bang was de deal mis te lopen.

Dna-technieken in 2003 nog niet zo ver

De dna-match kwam door de huidige technieken in een stroomversnelling. In 2003 zijn alle onderzoeksmethoden gebruikt. Zo werden beide verdachten toen al ondervraagd én werd Frank S. afgeluisterd. Zonder succes. In 2014 werd - door de nieuwe technieken - wel een dna-match gevonden. Justitie besloot Souris R. toen niet meteen op te pakken, omdat hij 'toch niets zou hebben verklaard'. Daarom werd de undercoveroperatie opgezet. In november vorig jaar konden de twee worden gearresteerd.

Frank S. deed meerdere keren een zelfmoordpoging

Na de daad raakte Frank S. in paniek. Volgens hem was er niet afgesproken dat er geschoten zou worden. Frank S. heeft vanaf het begin bekend en gezegd dat hij gestraft moet worden. Als Frank S. met zijn vrouw een kopje koffie dronk bij de HEMA, dacht hij aan de vrouw van Wiegmink. Hij heeft bij de huisarts om euthanasie gevraagd en meerdere keren een zelfmoordpoging gedaan.

