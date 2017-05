Vroeg op op Hemelvaartsdag? Ga dauwtrappen!

Foto: Pixabay

ARNHEM - Zeg je Hemelvaartsdag, dan zeg je dauwtrappen. Een traditie in Nederland, waarbij mensen heel vroeg 's ochtends opstaan om een wandeling in de natuur te maken. Vooral in het oosten van Nederland en Noord-Holland gebeurt dit nog steeds.

Dauwtrappen is een eeuwenoude traditie, waarbij mensen vroeger al om drie uur 's nachts op stonden om zingend en op blote voeten op het gras te dansen. Hier komt de term dauwtrappen ook vandaan. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Tegenwoordig trekken nog altijd duizenden mensen er elk jaar op uit om te gaan dauwtrappen, alleen staan ze vaak niet meer zo vroeg op. Park De Hoge Veluwe gratis open Ook in Het Nationale Park De Hoge Veluwe kunnen mensen vandaag dauwtrappen. Het park gaat zelfs om 06.00 uur 's ochtends al open voor wandelaars, fietsers en ruiters. Zij kunnen gratis naar binnen. Auto's mogen pas vanaf 08.00 uur het park in tegen het reguliere tarief. In het park zijn speciale wandelexcursies met natuurgidsen, die vertellen over de geschiedenis en de natuur van het park. Ook pontje vaart eerder Om te zorgen dat alle dauwtrappers tussen Zwolle en Hattem makkelijk de IJssel over kunnen, vaart het pontje 't Kleine Veer op Hemelvaartsdag ook eerder. Wandelaars en fietsers kunnen al vanaf 07.00 uur het pontje nemen.