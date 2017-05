Achterhoek 'pakt an' om de regio mooier te maken

ZELHEM - Net buiten Zelhem lijkt het wel een grote Schotse vlakte. Een flinke boerenkar met vaten en kleurrijke bloemen verwelkt de bezoeker. In een voormalige koeienstal is het afgelopen jaar een distilleerderij gebouwd. Erik Legters is bezig om zijn droom te verwezenlijken. Het stoken van Achterhoekse whisky.

'Ik wist altijd al dat ik iets wilde met het boerenleven. Toen ik twee jaar geleden het ontslag kreeg wist ik het zeker, ik begin mijn eigen bedrijf', zegt Legters. 'Van koe tot korrel en van korrel tot borrel, het hele proces wil ik zelf doorstaan', legt hij uit.

Achterhoekse whisky in 2020

In de voormalige boerenschuur staat zijn trots, een distilleermachine. In de vaten ligt de eerste eigen gestookte whisky te wachten. 'Deskundigen zijn al aan het proeven en de smaak is perfect', lacht hij. Het duurt echter nog even voor de Achterhoeker de flessen met whisky kan kopen. 'De wet zegt nou eenmaal dat whisky pas het stempel whisky krijgt als het drie jaar en 1 dag in het vat heeft gelegen'. In 2020 wordt de eerste Achterhoekse whisky waarschijnlijk op de markt gebracht.

Coaches, publiciteit en geld

'Dit is nou precies wat de Achterhoek een beetje mooier maakt', zegt Johan Godschalk. Hij is directeur van de Stichting Pak An. Bierbrouwer Grolsch en de Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross zetten de stichting precies een jaar geleden op. 'De Achterhoek is al mooi, maar het kan nog mooier en daar wil Pak An graag bij helpen', zegt Godschalk. Mensen met goede ideeën kunnen de stichting om hulp vragen. 'We helpen op een aantal manieren. We bieden professionele coaches aan, helpen met publiciteit en geven een financiële ondersteuning om iets van de grond te krijgen. 'Maar het moet wel nieuw zijn!'.

Als het eenmaal goed gaat met bedrijven of projecten die zijn opgericht, hoopt de stichting het geld dat in het plan gestopt is terug te krijgen. 'Daar werden we eerst om uitgelachen', zegt Godschalk. 'Maar de eerste bedrijven hebben nu al aangegeven geld terug te storten. Er is zelfs iemand die zegt jullie krijgen meer terug want jullie hebben me zo geholpen'. Het geld stroomt terug naar de stichting. 'En nee, dat komt niet op mijn rekening, nee dat gebruiken we weer om andere initiatieven te ondersteunen'.

Johan Godschalk vertelde op Radio Gelderland uitgebreid over zijn werk.

In alles wat je ziet zit een beetje Pak An

Legters was één van de eersten die geholpen werd. 'Ik heb onder andere hulp gekregen van de meesterbrouwer van Grolsch', zegt hij. 'Die liep hier gewoon op het erf en heeft me enorm geholpen'. Daarnaast heeft Legters ook tienduizend euro gekregen. 'In alles wat je hier ziet, zit wel een beetje Pak An. Zonder de stichting was ik niet zover geweest als ik nu ben.

Nederland veroveren

In totaal zijn er afgelopen jaar 135 plannen binnengekomen bij de stichting. 'En dit is nog maar het begin. Waar het eindigt? Geen idee', zegt Godschalk. 'Maar we kunnen dit heel groot maken'. Inmiddels is er uit twee andere Nederlandse regio's interesse getoond. 'We gaan kijken of we daar ook iets van de grond krijgen. Kijk Grolsch en de Feestfabriek zijn uniek. Ook de Achterhoek is uniek, maar er is vast in andere regio's een zelfde soort stichting te bedenken. Al moeten we het niet kopiëren, dat zal niet lukken', lacht Godschalk.