Auto ramt verkeerspaal; bestuurder naar ziekenhuis

NUNSPEET - Een automobilist heeft woensdag in Nunspeet een verkeerspaal met bewegwijzering geramd. Volgens een wijkagent raakte de man daarbij gewond.

Het eenzijdige ongeval gebeurde aan het begin van de avond op de Eperweg. De toedracht is niet bekend.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

De voorkant van de auto zat na de botsing volledig in de kreukels. Ook de verkeerspaal was zwaar beschadigd.