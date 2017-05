Bierdief heeft het gemunt op koude rakkers

NIJKERK - In Nijkerk heeft de afgelopen tijd ten minste vier keer een bierdief toegeslagen. Hij stal zeker drie keer een of meerdere koude biertjes uit een schuur en een keer zelfs uit een woning.

'Hij is die vier keer overlopen en het signalement komt overeen', vertelt wijkagent Robert Bronsink. Het gaat om een man tussen de 18 en 20 jaar, blank, 1.75 meter lang, normaal postuur, kort model haar en vaak in het donker gekleed.

'Hoogstwaarschijnlijk woont hij in de wijk Oud Corlaer of is hij daar veelvuldig. Hij slaat 's nachts toe, in het weekend of in de nacht van zondag op maandag.'

De wijkagent denkt dat de bierdief vaker actief is geweest. 'Mensen missen een of twee biertjes niet meteen.'

Bronsink doet een oproep aan gedupeerden om contact met hem te zoeken of het politienummer 0900-8844 te bellen. Dat geldt ook voor getuigen.