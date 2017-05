Blauwalg gesignaleerd in zwemplas Gendt

Foto: Google Street View

GENDT - In zwemplas Walburgen bij Gendt is blauwalg aangetroffen. Dat is een bacterie die huid-, maag- of darmklachten kan veroorzaken.

Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en ook honden niet in de plas te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Blauwalg komt geregeld voor als het warmer wordt. De Walburgen is een recreatieplas ter grootte van ongeveer 3,8 hectare. De plas ligt net ten zuidwesten van Gendt.