Staten willen Gelders veiligheidscentrum tegen georganiseerde criminaliteit

ARNHEM - Provinciale Staten willen dat de provincie onderzoekt of een veiligheidscentrum kan helpen in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Gelderland. Een motie daartoe werd door een meerderheid van de Statenleden aangenomen.

De laatste jaren zijn er steeds meer problemen door criminaliteit in de provincie. In Rivierenland neemt het aantal drugsdumpingen explosief toe en steeds vaker proberen motorbendes zich er te vestigen. Ook gemeenten met oudere vakantieparken hebben steeds meer last van criminele bendes. Meerdere bestuurders en ambtenaren zeggen bedreigd te zijn. Dit soort criminaliteit, die maatschappelijke problemen veroorzaakt, wordt ondermijnende criminaliteit genoemd.

De provincie sprak vandaag over een breed plan om gemeenten te helpen meer opgewassen te zijn tegen deze problemen. Ze moeten beter worden in het herkennen en tegengaan van criminaliteit. Bijvoorbeeld door het sluiten van drugspanden. Ook komt er bij elke gemeente een grondig onderzoek naar hoe het precies gesteld is met de georganiseerde criminaliteit.

'Een centrum waarin niet alleen wordt geblaft, maar ook wordt gebeten'

Op voorstel van de Staten gaat het Gelders bestuur nu ook onderzoeken of een centraal veiligheidscentrum nuttig is. Als voorbeeld wordt de Taskforce Brabant genoemd. Dit is de Brabantse club waarin Brabantse overheden en andere betrokken organisaties samenwerken in de aanpak van criminaliteit.

Het Gelderse centrum moet een betere versie worden hiervan. En moet betere resultaten boeken. 'Een centrum waarin niet alleen wordt geblaft, maar ook wordt gebeten', aldus de indiener van het voorstel.

Zaltbommel is blij met het plan van de provincie. Samen met andere gemeenten in Rivierenland werken ze al hard aan maatregelen. Drugspanden worden, als dat kan, gesloten en binnenkort is er een bijeenkomst voor ondernemers om te kijken wat zij kunnen doen aan de preventie van criminaliteit.