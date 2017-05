Arnhemse Montessorischool gaat terug naar de jaren '30

ARNHEM - De leerlingen en leraren gaan verkleed, spelen spelletjes en krijgen les zoals in de jaren '30. Vooral het verhaal over straffen met de liniaal maakt indruk.

De Arnhemse Montessorischool bestaat tachtig jaar. Naast een groot lustrumfeest wordt dat ook gevierd met een grote verkleedpartij. Elke groep gaat op de zwartwitfoto in jaren '30 kleding.

Hoepelen en knikkeren

Ook de spelletjes zijn aangepast aan de eisen van toen. Hoepelen en knikkeren vormen de hoofdmoot van het vertier op het schoolplein. De leerlingen vinden het voor een dagje wel leuk, maar na een half uur willen ze ook wel weer wat anders dan een hoepel.

Vinger opsteken

Lerares Noëlle Dikkers zegt dat het zowel voor de kinderen als haarzelf wel even wennen is. 'De kinderen waren het ook niet gewend dat je bijvoorbeeld je vinger op moet steken als je wat wilt vragen of te wachten op hun beurt en te vragen om goedkeuring. Dat is ook voor mij wel dat ik denk maar goed dat ik nu lesgeef en niet tachtig jaar terug.'

Poesie-album

Op het lesrooster van vanochtend staat bijvoorbeeld tekenen in het poesie-album, met een penseel en een potje met inkt. De achtergrond van het digitale schoolbord is groen en de teksten lijken erop gekrijt. De lesstof gaat verder vooral over het leven op school in de jaren '30. De leerlingen zijn vooral onder de indruk van het straffen met de liniaal 'Dan sloegen ze je met een liniaal op je hand, de meesters en juffen. En op je kont als je aan het werk was!'