Jong talent Linda Zijl showt nieuwe voorstelling bij Hoogte80

ARNHEM - Linda Zijl is een jonge, talentvolle en een fanatieke theatermaker. Ze is gefascineerd door het menselijk gedrag en heeft net een nieuwe voorstelling gemaakt

Ze begon direct na haar afstuderen haar eigen theatergroep. Samen met Teun Smits en Karlijn Hemmer vormt ze nu theatergroep De Vlieg.

'M'n Lust en m'n Leven'

Tijdens het festival Hoogte80 in Arnhem spelen ze hun nieuwe voorstelling 'M'n Lust en m'n Leven'. In de voorstelling proberen twee EHBO’ers zich door de dag te slepen. Het is een kijk in de levensbeschouwingen van twee alledaagse middenmoters die zich beroepsmatig vervelen. Hun wereld is klein waardoor ze geen enkel detail missen.

Hoogte80 is gratis te bezoeken tot en met zondag.

