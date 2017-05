Een speciale rondleiding in Museum MORE

Museum More -Uit met Esther

ARNHEM - Deze week doet Esther totaal iets anders. Geen avondje uit in het theater of een concert, maar een rondleiding in het museum.

Samen met haar gast gaat Esther naar Museum More in Gorssel. Ze krijgen van artistiek directeur Ype Koopmans een rondleiding bij de expositie van de Duitse kunstenaar Johannes Grützke. Over het werk van de inmiddels overleden Grützke heeft ieder een mening. Grandioos, theatraal en barok Het museum beschrijft de werken van Duitse kunstenaar als grandioos, theatraal en barok. De werken zijn nog tot en met 11 juni te zien in Gorssel. MORE toont verder een selectie met topkunst uit de eigen collectie. Van Carel Willink, Charley Toorop, Jan Mankes tot Pyke Koch. Realisme staat bij de werken centraal. Zie ook: website Museum MORE