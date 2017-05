Rode muur in Apeldoorn

ARNHEM - Pieter is deze week naar Apeldoorn.

Een rode muur. Een bal, een kubus, een langwerpig voorwerp en nog zo wat losse dingen. Allemaal grijs. De muur van 12 meter lang scheidt een drukke weg van een woonwijk in Apeldoorn. Een paar meter hoog is ie. Met in het midden een doorgang. Het is een kunstwerk van Alfred Eikelenboom uit 1998. Vanaf de weg kun je het in het voorbijrijden niet zien, maar als je door het poortje loopt, zie je aan de kant van de woonwijk die grijze dingen liggen. Het is een spel van vormen en licht. Volgens Eikelenboom moeten er weer aandacht voor de vorm komen. Het is niet meer dan dat. En zeker niet minder.