Ron de Groot: 'NEC is verder dan NAC'

NIJMEGEN - NEC leeft ontspannen toe naar de climax van het seizoen. Over twee wedstrijden moet NAC Breda worden verslagen om in de eredivisie te blijven.

De training van donderdag stond vooral in het teken van afwerken en partijspel in kleine ruimtes. Duidelijk werd opnieuw dat NEC onder leiding van Ron de Groot is opgebloeid. Er was veel plezier en ook na afloop straalden de spelers vertrouwen uit.

Uitstralen

'Het team zit gewoon lekker in zijn vel', vertelde aanvaller Arnaut Groeneveld. 'We zitten er goed in met zijn allen en hebben nu vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. Het vertrouwen is aanwezig om twee keer van NAC te winnen. Ik hoop ook dat we dat in de wedstrijden kunnen uitstralen.'

Zijn trainer Ron de Groot is ook optimistisch, maar tegelijkertijd waakt de oefenmeester voor te veel euforie. 'Wat geweest is, is geweest. De eerste ronde hebben we overleefd. Nu gaat het er om, hier doen we het voor. Hoe maakt niet uit, we moeten in de eredivisie blijven. En zo leeft het ook in de groep.'

'Goede supporters'

De 20-jarige Groeneveld, geboren in Nigeria, weet dat NAC een geduchte tegenstander is. Hij kijkt uit naar de wedstrijden. 'NAC in Breda is niet het makkelijkste. Goede supporters en er zijn altijd veel mensen in het stadion. De druk ligt hoog voor ons, maar we zijn wel wat gewend. We voelen die druk niet zo en weten dat wij goede kansen hebben.'

Uit scoren

NEC kan het zondag in de Goffert afmaken. De Groot weet dat zijn ploeg zichzelf lanceert voor handhaving als het in Brabant scoort. 'Een goaltje maken daar', zegt de interim-coach droogjes. 'De Europese regels gelden, dus die goals tellen dubbel. Je zag het tegen FC Emmen. Dan voetbalt het thuis toch wat makkelijker.'

Stress en druk

De Groot is er een meester in druk bij zijn spelers weg te halen. In alles straalt het kind van de club rust uit en werkt hij op een ontspannen manier toe naar de finales. 'Die spanning bouw je op. Als je goed om kan gaan met stress en mentale druk, komen de kwaliteiten boven drijven. Want daar gaat het wel om. Daarin zijn we verder dan NAC.'