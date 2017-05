Windmolens Bijvanck: Staten stemmen in, omwonenden naar Raad van State

ARNHEM - Een meerderheid van de Gelderse Staten is definitief voor de komst van windmolens bij de Bijvanck in Zevenaar. Dat blijkt tijdens de stemming over het onderwerp in de Statenvergadering.

Tijdens zijn betoog haalde PVV'er Eric Venema een lange lijst aan met onvolkomenheden in de plannen die de buurt heeft verzameld. Hij verwijt de rest van de Staten en de gedeputeerde niet in gesprek te willen met de buurtbewoners. Gedeputeerde Jan Jacob van dijk vindt dat de tijd voor een dialoog een keer klaar is: 'Als de dialoog aan het begin was gekomen, dan hadden we nog kunnen kijken naar waar wel en niet. Maar als je principieel weigert om in gesprek te gaan dan verspeel je een keer het recht op de dialoog.' Omwonenden verzetten zich al jaren fel tegen de molens. Ze bereiden zich inmiddels voor op een gang naar de Raad van State om het besluit aan te vechten. Zie ook: Lage opkomst en ingehouden woede bij hoorzitting windmolens Bijvanck Nieuwe poging van Zevenaar om windmolens tegen te houden Windmolenprotest bij provinciehuis