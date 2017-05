Bloedende hoofdwond buschauffeur na mishandeling

Foto: Twitter @H_Vonder

VOORTHUIZEN - Een buschauffeur van Syntus is woensdagmiddag in Voorthuizen mishandeld tijdens zijn dienst. De dader - een inwoner van Voorthuizen - is aangehouden, meldt wijkagent Henk Vonder op Twitter.

De mishandeling gebeurde rond 12.25 uur. Een man was het niet eens de ritprijs, waarna er een conflict ontstond met de buschauffeur. Tijdens het conflict sloeg de man de chauffeur. Deze liep een bloedende hoofdwond op. De dader werd op busstation De Punt gearresteerd door de politie.