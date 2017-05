Diemers blijft bij De Graafschap

DOETINCHEM - Middenvelder Mark Diemers blijft ook aankomend jaar bij De Graafschap. De middenvelder heeft een contract getekend voor één jaar.

Diemers had in eerste instantie aangegeven dat hij graag een stap wilde maken. 'Maar uiteindelijk spraken onze ambities voor aankomend seizoen hem erg aan. Hij heeft het in Doetinchem ook prima naar zijn zin gehad de afgelopen jaren. We zijn er trots op dat hij uiteindelijk toch voor ons gekozen heeft', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

Diemers hoopt volgend jaar stappen te maken met de Superboeren. 'De waardering van de supporters en de mensen binnen De Graafschap spreken mij enorm aan. Het verhaal van de technische staf ziet er goed uit. Ik denk dat we met de nieuwe selectie een woordje mee gaan spreken en daarom wil ik die stap graag met De Graafschap maken.'