Wie wil er bij de laatste repetitie van Jovink en de Voederbietels zijn?

ULFT - Tien fans van Jovink en de Voederbietels mogen bij de allerlaatste repetitie zijn. De Achterhoekse rockband wil het bijzondere moment delen met een select gezelschap.

'Het idee van een laatste repetitie is na 25 jaar toch best een bijzonder moment, daarom hebben we besloten om van deze laatste repetitie een waar feest te maken', schrijven de bandleden in de uitnodiging aan trouwe fans. 'We gaan keihard knappen, jammen, sprekken en zoepen en we nodigen daarbij een select aantal echte liefhebbers uit in onze eigen repetitieschuur.'



Waar en wanneer de laatste repetitie plaatsvindt, is niet bekend. Liefhebbers kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@jovink.nl en moeten dan hopen dat ze uit de loting komen. 'Het opsturen van kratten bier, naaktfoto’s of geld wordt gewaardeerd, maar maakt verder geen verschil met de loting. De prijswinnaars ontvangen informatie over de datum, tijdstip en locatie.'



De rockband van Gijs Jolink en Hendrik Jan Lovink besloot begin mei definitief te stoppen. Dat doen ze met een afscheidsoptreden op de vrijdagavond van de Zwarte Cross.