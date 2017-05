Wel een rondweg beloofd; maar niet krijgen

NIJMEGEN - Woest zijn ze in Nijmegen-Noord. De bewoners van de nieuwbouwwijken rondom het oude dorp Lent willen nu eindelijk die beloofde rondweg. Maar de gemeente krabbelt terug. Te duur.

Al jaren wachten de duizenden bewoners van het nieuwe noordelijke stadsdeel op hun toegezegde rondweg. Maar na jaren soebatten is de weg er nog niet. Ondertussen neemt bij iedere nieuwbouwoplevering de verkeersdrukte in hun wijk toe.

Informatieavond

Vanavond is er een informatieavond met bewoners en wethouder. Daar willen de bewoners duidelijkheid. Om hun eisen kracht bij te zetten hebben ze spandoeken in de wijk opgehangen.

Onderhandeling

Maar wethouder Harriët Tiemens geeft geen enkele hoop. 'De gemeente heeft geen geld voor de rondweg. Bovendien loopt een gedeelte van het tracé over het grondgebied van de naastgelegen gemeente Lingewaard. Daar zijn we nog mee in onderhandeling.'

Toezegging

De enige toezegging die de gemeente doet aan de bewoners is om enkele gedeelte van het bestaande wegennet aan te passen naar 30-km zone. Wethouder Tiemens: 'Dat ontmoedigt autorijden en dus geeft dat een vermindering van het autoverkeer.'