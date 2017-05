Openluchttheater Eibergen draait op vrijwilligers en 2000 donateurs

EIBERGEN - 'We zijn blij en trots en het gaat ons voor de wind', zegt Raph Schouten van het openluchttheater Eibergen. Het theater draait 100% op vrijwilligers en heeft onlangs zelfs de tweeduizendste donateur verwelkomd. Vanaf 2009 is er hard gewerkt om dit voor mekaar te krijgen.

Tyhpoon, De Dijk, Douwe Bob en Ilse de Lange, ze stonden de afgelopen jaren allemaal in dit theater. Dat had niemand in 2009 nog durven dromen. 'We kregen geen subsidie meer en het theater lag er toen maar kil en sfeerloos bij, ' zegt Raph Schouten die de PR voor het theater doet. Dankzij een grote donateursactie en de inzet van heel veel vrijwilligers is alles van top tot teen opgeknapt. 'We hebben nieuwe banken geplaatst en het sfeervol en geschikt gemaakt voor verschillende doeleinden,' aldus Schouten.

Van ijsbaan tot uitvaart

Er treden grote artiesten op, maar het theater is ook geschikt voor verenigingsavonden, kleinere concerten en zelfs uitvaarten. 'En in de winter kan hier in het midden geschaatst worden, want dan wordt er een ijsbaan van gemaakt.' Het kost ongeveer 35.000 euro per jaar om het theater draaiende te houden, zonder speciale dingen te doen. Dat geld wordt op dit moment bij elkaar gebracht door die tweeduizend donateurs. 'Met de opbrengsten van de concerten kunnen we dan weer verbeteringen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld schilderwerk,' zegt penningmeester Ton Schepers.

Ongelofelijk

Het openluchttheater krijgt inmiddels bezoekers uit de hele regio. 'Vanuit Enschede en Hengelo weten ze ons nog te vinden', zegt Schouten. 'Bezoekers vinden de sfeer heel fijn hier. En als ze dan horen dat we helemaal geen professionele krachten hebben, maar alles doen met vrijwilligers kunnen ze dat haast niet geloven... maar toch is het zo,' zegt Raph Schouten trots.