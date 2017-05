Watergevechten en extra ijstenten tegen hitte bij evenementen

ARNHEM - Watergevechten en extra ijstenten. Onder andere deze maatregelen nemen de organisatoren van Gelderse evenementen tegen de verwachte hitte tijdens het hemelvaartweekend.

'We hebben goede ervaringen met watergevechten', vertelt Harold Oddens, zakelijk leider van het Hoogte80 Festival (25 t/m 28 mei) in Arnhem. 'En we hebben extra water ingekocht en extra schaduwplekken gecreëerd. De terrassen zijn nu overkapt.'

'Pagodetenten zijn koeler'

Ook de Internationale Modelbouwdagen (27en 28 mei) op bedrijventerrein Elst is er klaar voor. 'We hebben extra drinkplaatsen en meer ijstenten', stelt organisator Rob Hobma. 'Ook hebben we extra frisdrank ingeslagen. De marktkramen zijn vervangen door pagodetenten, die zijn koeler. Bovendien is de EHBO aanwezig.'

'Tocht lekker door'

Het Nederlands Bijbelstudie Centrum staat vanaf zondag met een supertent in Wezep. Een woordvoerder verwacht weinig problemen. 'Er is wel extra water bij de hand. Maar in een tent is kou meer een probleem dan de warmte. De zijkanten van de tenten kunnen indien nodig open en dan waait het lekker door.'

'Stop een keer extra'

Het Achterhoeks Fietsweekend (25 t/m 28 mei) heeft nog geen extra maatregelen genomen, vertelt organisator VVV Oude IJsselstreek. Er wordt nog wel over gepraat. 'De ervaring van eerdere jaren leert dat er voldoende horecagelegenheden zijn. De organisatie zal nog eens benadrukken: stop een keertje extra', laat een woordvoerster weten.

Gratis water

In Heumen is op 27 en 28 mei een internationaal jeugdvoetbaltoernooi met 139 teams, waarvan 39 uit het buitenland. De organisatie is bezig met hittemaatregelen. 'We zijn nu bezig met het aanleggen van extra waterpunten. Water is gratis', vertelt woordvoerder Piet Wijnakker. 'Ook komen er extra parasols en partytenten voor meer schaduw. En de EHBO is extra waakzaam. De wedstrijden zijn al vrij kort (18 minuten, red.), dus die hoeven niet te worden ingekort.'