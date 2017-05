Voorwaardelijke werkstraf voor 'vijf' hennepplanten

GROENLO - De 64-jarige Hans Kamperman uit Groenlo is woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor het in bezit hebben van 10 kilo hennep.

Het ging om vijf hennepplanten met takken van een à anderhalve meter. Volgens de rechtbank hadden anderen hun hennep bij Kamperman geknipt en neergelegd om te drogen.

De Groenloër wilde van de hennep medicinale hennepolie laten maken. Deze olie wilde hij gebruiken voor het verlichten van pijn bij kankerpatiënten.

Legaliseren wietteelt voor medicinaal gebruik

Kamperman heeft de rechtszaak in Zutphen aangegrepen om te pleiten voor de legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik. Het Openbaar Ministerie had al voor de rechtszitting gesteld dat het niet aan Justitie is om uitspraken over zo'n legalisering te doen, maar dat dat hoort bij de landelijke politiek.

Niet bijgedragen aan criminaliteit

De eis was een werkstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf. De straf valt lager uit, omdat een deel van de hennep nog nat was en daardoor zwaarder weegt. Ook heeft de man volgens de rechtbank niet bijgedragen aan criminaliteit en wordt rekening gehouden met een aantal persoonlijke omstandigheden van de man.

