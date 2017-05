Technisch adviseur Gery Vink: 'Nog twee keer promoveren en we spelen met TEC Eredivisie in Tiel'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In een mooie setting in Tiel kwam deze week de aan TEC gelieerde businessclub 'Betuwe in Zaken' bijeen. Speciale gast was Gery Vink , technisch adviseur bij TEC. En dus komt de droom ter sprake die hij deelt met Henny van Dijkhuizen, al decennia lang de belangrijkste geldschieter bij TEC.