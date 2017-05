Waterschap oefent dijkdoorbraak in Duiven

ULFT - Waterschap Rijn en IJssel oefende woensdag op de dijk bij Duiven de protocollen bij een mogelijke doorbraak. Zowel dijkbeheerders als kantoorpersoneel namen verschillende situaties door zodat ze scherp zijn als een dergelijk ramp daadwerkelijk plaatsvindt.

'Het is belangrijk om te oefenen omdat we bij hoogwater verantwoordelijk zijn voor het achterliggende gebied', aldus dijkbeheerder Rens Huuskes. 'Wij moeten staan voor het goed functioneren van die dijk. Met deze trainingen kunnen wij zorgen dat ons personeel voorbereid is op de taak bij hoogwater.'

Jaap Jongeneel zit normaal gesproken als adviseur op kantoor maar stond woensdagochtend in een oranje hesje bij een scheur in de dijk. Hij vindt het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van zijn taak bij een mogelijke doorbraak. 'Als het echt spannend is voor het Waterschap zijn het dagen met hoogwater. Dan zijn er gewoon veel mensen nodig om de dijken te inspecteren. Als je dat dan nog moet leren, is er minder tijd.'

De oefeningen zijn slechts simulaties, maar volgens dijkbeheerder Huuskes is het vrij realistisch dat een situatie met hoogwater voorkomt. 'De frequentie is niet zo heel hoog, maar het kan elk moment gebeuren. We zijn afhankelijk van de natuur, van de afvoer van de grote rivieren, en die kunnen we niet voorspellen. Dat kan zomer en winter zijn.'

Het Waterschap Rijn en IJssel maakt tegenwoordig gebruik van mobiele apps om de situatie te monitoren. 'Dan gaat alles digitaal naar de dijkpost', aldus Jongeneel. Zodoende kan de dijkpost sneller een beeld krijgen van de te ondernemen stappen. De oefeningen worden dan ook door alle medewerkers serieus genomen, maar wordt ook als plezierig ervaren. Jongeneel: 'Zeker met dit weer, dan is het wel genieten om hier rond te lopen.'