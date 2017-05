Wat doet TEC-voorzitter Pieter van den Burg op het sportcomplex van De Treffers?

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - De jaarlijkse Ladiesnight bij De Treffers is een groot succes en daarom wil TEC ook graag zo'n feest organiseren Eerder dit seizoen zag Pieter van den Burg de beelden in het tv-programma Clubs met Ballen en dus was een afspraakje in Groesbeek snel gemaakt.