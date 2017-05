Voedselbank Arnhem krijgt 91.000 euro na kunstveiling

ARNHEM - Een flinke opsteker voor de Arnhemse voedselbank. De vereniging heeft een cheque van 91.000 euro van de gemeente Arnhem gekregen. Het geld werd opgehaald met de veiling van 2000 kunstwerken die lagen te verstoffen in de gemeenteopslag.

De kunstwerken waren sinds de jaren '70 en '80 in bezit van de gemeente Arnhem. In die tijd mochten kunstenaars hun kunst inleveren bij de gemeente in ruil voor een uitkering.

Daarna verdwenen de kunstwerken in de opslag. De afgelopen maanden werden ze online geveild. Sommige schilderijen en beelden leverden veel geld op. Uiteindelijk werd 95 procent van de werken verkocht.

'Zo slaan we twee vliegen in een klap', laat Martine Baar van de gemeente Arnhem weten. 'Die kunst wordt weer gebruikt. En bij de voedselbank kunnen ze het geld goed gebruiken.'