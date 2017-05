Wildplassen: dat kun je een wijk niet aandoen

ZALTBOMMEL - Er is een sporthal met zwembad en daar zijn ook toiletten. Toch kijkt Ciel Annegarn van het wijkplatform de Vergt in Zaltbommel er regelmatig van op dat mannen daar op het parkeerterrein tegen een boom plassen. Daar snapt ze niets van. 'Waarom kan iemand niet naar binnen om te gaan plassen of het even ophouden tot thuis zoals vrouwen doen.'

Ciel Annegarn is ook voorzitster van wijkplatform de Vergt. Bij een wijkschouw in april kwamen verschillende meldingen van wildplassen naar boven. In brandgangen, op een pleintje en tegen een huis aan. 140 euro boete Ongehoord vond het wijkplatform en daarom plaatste het een oproep op de website en op Facebook om dat niet meer te doen. Er wordt op de website op gewezen dat wildplassen in de wijk illegaal is en er een boete van 140 euro op staat. 'Ga alstublieft gewoon naar huis...' Volgens het wijkplatform stinkt het, brengt het wildplassen schade toe aan huizen, schuttingen, bomen en beplanting. 'Ga alstublieft gewoon naar huis of zoek een openbare gelegenheid waar u naar het toilet kan', luidt de boodschap.