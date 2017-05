Portier in gezicht gerocheld en geslagen

ZUTPHEN - De portier van café Schatjes in Zutphen is in de nacht van dinsdag op woensdag mishandeld.

Hij werd twee keer in zijn gezicht gespuugd en daarna geslagen door zijn belager. Wat de aanleiding was voor het geweld is niet bekend. De man liep na de mishandeling weg in de richting van de Nieuwstad. Hij droeg een witte blouse, is 1 meter 80 lang en heeft een stevig postuur. De politie is naar hem op zoek en roept getuigen op om zich te melden.