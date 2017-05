Meer beveiliging bij Robbie Williams en Guns N' Roses na aanslag Manchester

NIJMEGEN - Concertorganisator Mojo neemt de komende tijd meer 'zichtbare en onzichtbare' veiligheidsmaatregelen bij concerten, onder meer bij die in het Goffertpark in Nijmegen. Dat zegt een woordvoerster.

De maatregelen volgen op de bomaanslag maandagavond bij een optreden van zangeres Ariana Grande in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om, 59 mensen raakten gewond. In het Goffertpark zijn binnenkort twee grote concerten: Robbie Williams op 4 juli en Guns N' Roses op 12 juli.

'We zijn altijd alert, ook in het Goffertpark', zegt de woordvoerster. 'Dinsdag is er overleg geweest. We waren al opgeschaald na de aanslag op Bataclan.' Daarbij kwamen in november 2015 89 mensen om het leven bij een optreden van Eagles of Death Metal.

'Er wordt nu meer personeel ingezet en er komen meer onzichtbare maatregelen. Wat die zijn, kunnen we uiteraard niet zeggen', aldus Mojo. Er wordt verder gekeken of de beveiliging behalve de extra maatregelen nog verder moet worden aangescherpt.