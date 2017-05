Besmet kalfsvlees uit Apeldoorn belandt in VS; export stilgelegd

APELDOORN - Kalverslachterij Ekro uit Apeldoorn heeft de uitvoer van kalfsvlees naar de Verenigde Staten stilgelegd. In de VS is de E.coli-bacterie (poepbacterie) aangetroffen in producten van Ekro.

De VanDrieGroup, waar Ekro onder valt, heeft uit voorzorg alle vlees van Ekro in de VS teruggehaald. Samen met onder met de NVWA wordt de gehele productie-, verwerkings- en transportketen geëvalueerd. Totdat de resultaten daarvan duidelijk zijn, ligt de export stil. Ekro exporteert sinds september vorig jaar naar de VS. De E.coli-bacterie kan bij mensen infecties veroorzaken als het kalfsvlees rauw wordt gegeten. 'Bij juiste bereidingswijze van de kalfsvleesproducten bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid', zegt de VanDrieGroup. De NVWA heeft geen meldingen ontvangen dat er in de VS mensen ziek zijn geworden.