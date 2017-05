Ga er dit zonnige weekend lekker op uit met de tips van Esther

ARNHEM - Nog geen plannen voor dit prachtige zomerweekend, maar wel zin om er op uit te gaan? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Lalaland in Harderwijk

Harderwijk staat vrijdag en zaterdag in het teken van Lalaland. Dit gratis festival vindt plaats op de boulevard van Harderwijk. Er is muziek, theater en lekker eten. Ook is er een speciale plek voor de kinderen en op het nachtbrakers-podium sluiten dj`s de dag af.

Zie hier website Lalaland

Fietsen langs 11 dorpen

Fietsliefhebbers kunnen zaterdag terecht in Rhenoy. Daar start de Betuwese 11 Dorpentocht. Zowel de gewone fietser als de racefietser is van harte welkom. De kortste afstand is 50 kilometer en de langste is 130 kilometer. De prachtige tocht voert langs fruitboomgaarden, boerenerven en natuurlijk langs de Linge. Onderweg is er koffie, thee en appeltaart.

Meer informatie op de website van de Betuwse 11 Dorpentocht

Dansen in Wijchen

Ga je liever dansen op harde beats? Dan is Emporium bij de Berendonck in Wijchen de plek waar je dit weekend moet zijn. Dit jaar wordt al weer de dertiende editie gehouden. Onder meer The Partysquad, Broederliefde, Jody Bernal en La Fuente maken hun opwachting op het festival.

Voor meer informatie kijk hier

Falun Gong

Dit weekend kun in je in Wageningen meedoen met een workshop Falun Gong. Het is een vorm van meditatie die gebaseerd op de oude Chinese tradities van gezondheid en zelfverbetering. Elke zaterdag kun je bij de workshop aanschuiven bij het Arboretum.

Kijk hier voor meer informatie

Theater, muziek en literatuur bij Hoogte80

In Arnhem kun je dit weekend genieten van theater, muziek, literatuur, uitzicht, eten en drinken bij het buitenluchtfestival Hoogte80. Het festival vindt plaats in het hoogste stadspark van Arnhem met een geweldig uitzicht op de stad. Het festival is gratis te bezoeken.

Website Hoogte80

Theater onder een molen

Een zondagmiddag met heerlijke luistermuziek! Daarvoor kun je naar Vorden bij Theater onder de Molen. In het kleine, intieme theater geeft het Zutphense duo 'Me-Ander' een optreden.

Website Theater onder De Molen

Museumtips

In Museum MORE in Gorssel is nog tot en met 11 juni de expositie met werken van de Duitse kunstenaar Johannes Grützke te zien. Het museum beschrijft de werken van Grützke als grandioos, theatraal en barok. MORE toont verder een selectie met topkunst uit de eigen collectie. Van Carel Willink, Charley Toorop, Jan Mankes tot Pyke Koch. Realisme staat bij de werken centraal.

Esther ging eerder deze week met haar gast naar de expositie.

In Paleis Het Loo is er speciale aandacht voor het gouden huwelijksjubileum van Prinses Magriet en Pieter van Vollenhoven. Ter gelegenheid van hun jubileum is de trouwkoets te zien in het Koetshuis van museum. Ook is er in het monumentale stallencomplex speciale aandacht voor drie bijzondere rijtuigen van het type gala-berline. Gala-Glasberline is nog te bezoeken tot 4 juni.

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland.

