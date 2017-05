Eis voor Posbankmoord: 13 jaar cel

ARNHEM - De officier van justitie heeft 13 jaar cel geëist voor het ombrengen van Alex Wiegmink. De verdachten zijn Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (44) uit Veghel.

Huisschilder Wiegmink kwam 20 januari 2003 niet terug van een rondje hardlopen op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd 's avonds gevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

Bijna veertien jaar leek de zaak onopgelost te blijven, maar in november vorig jaar was er plotseling een doorbraak en konden twee mannen worden aangehouden.

'Beiden even verantwoordelijk'

De officier van justitie acht doodslag bewezen. Volgens hem zijn beide verdachten even verantwoordelijk. Ze waren samen naar de Posbank gegaan om een auto te stelen om een overval te plegen, zegt hij. Toen Wiegmink zijn sleutels niet wilde afgeven, werd hij beschoten. Volgens de officier hebben beide mannen geschoten. 'Wie het dodelijk schot heeft gelost, is juridisch niet van belang.' Beiden mannen moeten daarom 13 jaar de cel in als het aan justitie ligt.

De verklaring van Souris R. dat hij niet op de Posbank was en dat hij niets met de dood van Wiegmink te maken heeft, noemde de officier woensdag 'volstrekt ongeloofwaardig'.

Zie ook: liveblog over de rechtszaak