Van Vleuten werkt op hoogte naar NK en Giro

LA OROTAVA - Annemiek van Vleuten is voor de tweede keer dit jaar te vinden op voor haar bekend terrein: de berg El Teide op Tenerife.

De 34-jarige wielrenster uit Wageningen bereidt zich op ruim tweeduizend meter hoogte voor op enkele belangrijke piekmomenten van dit seizoen, te beginnen met het Nederlands kampioenschap in onze provincie. In Montferland verdedigt Van Vleuten op 21 juni haar nationale tijdrittitel en drie dagen later start ze ook als een kanshebber op eremetaal in de wegwedstrijd. In 2012 won ze het NK.

Maar daarna volgt een nog veel belangrijker doel, de Giro Rosa begin juli: de Ronde van Italië voor vrouwen. Van Vleuten won daar in het verleden al vaak etappes en droeg ook meerdere malen de roze trui, maar wist nooit een hoge eindklassering te behalen. Dat is dit jaar wel haar streven.

Eerder dit seizoen deed ze ook al een hoogtestage op El Teide als voorbereiding. Daarna reed Van Vleuten een uitstekend voorseizoen met veel ereplaatsen in de klassiekers. Vorige week won ze nog de Baskische koers Durango-Durango en een etappe in de Emakumeen Bira, waar ze ook tweede werd in het eindklassement.