'Overschot aan geld kan provincie tegenwerken'

ARNHEM - Bestuurskundige Michiel de Vries waarschuwt dat het grote overschot van de provincie Gelderland de Gelderse Staten tegen kan werken in het aanpakken van belangrijke problemen. Dat zegt hij na het lezen van de jaarstukken.

De provincie hield vorig jaar 174 miljoen euro over op de begroting. Volgens De Vries heeft de provincie last van obesitas, een te ruim opgesteld huishoudboekje. 'De provincie stelt beleid voor binnen de begroting, maar de begrote posten vallen uiteindelijk lager uit.'

De nationale overheid heeft ook een begrotingsoverschot, maar dat doen ze om een miljardenschuld af te lossen. Daar hoeft de provincie het niet voor te doen, want Gelderland heeft miljarden door de verkoop van Nuon-aandelen.

Volgens De Vries is het opvallend dat alle posten lager uitvallen: 'Dat kan geen toeval zijn. Een reden kan zijn om voorstellen van de oppositie tegen te houden.' Als andere onderwerpen te ruim begroot worden, blijft er namelijk geen geld meer over in het huishoudboekje voor andere wensen en problemen die de oppositie aangepakt wil hebben.

Vertraging ligt bij de provincie zelf

Volgens de provincie blijft er zoveel geld op de plank liggen omdat partners waarmee problemen aangepakt worden, langzamer werken dan gedacht.

De bestuurskundige ziet dat anders. 'De helft van het overgebleven geld zit in de pot regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. En daar is de provincie zelf verantwoordelijk voor.'

De Vries: 'Niemand weet of het overgebleven geld komt door falen van de provincie, te hoge ambities of vertraging bij partners. Daar heeft de rekeningcommissie naar gevraagd, maar de provincie niet goed op geantwoord.' De rekeningcommissie onderzoekt namens de Statenleden de financiële jaarstukken.

