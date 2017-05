De Vries: 'Overschot provincie uitholling democratisch proces'

ARNHEM - Bestuurskundige Michiel de Vries waarschuwt dat het grote overschot van de provincie Gelderland de Gelderse Staten kan tegenwerken om zinvol beleid te maken. Dat zegt hij na het lezen van de jaarstukken.

De provincie hield vorig jaar 174 miljoen euro over op de begroting. Volgens De Vries is er sprake van obesitas, een te ruime begroting: 'De provincie stelt beleid voor binnen de begroting die qua begrote kosten zeer ruim uitvallen. Alle begrote posten vallen uiteindelijk lager uit.'

De gevolgen van een te ruime begroting is dat er voor ander beleid geen ruimte is. Volgens De Vries is het opvallend dat alle posten lager uitvallen: 'Dat kan geen toeval zijn. Een reden kan zijn om voorstellen van de oppositie tegen te houden. Als de begroting positief uitvalt, zijn alle Statenleden daarover uiteraard tevreden, maar het gevolg is dat uitbreiding van beleid dat misschien zinvol is niet door kan gaan.'

Vertraging ligt bij de provincie zelf

De Vries is ook kritisch op de genoemde oorzaak van het overschot. Volgens de provincie komt dit deels doordat partners langzamer werken dan begroot. 'Maar,' zegt De Vries: 'De helft van de onderbenutting ligt bij regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. Dat ligt vooral aan vertraging bij de provincie zelf, hoewel dat alleen tussen de zinnen door zo te lezen is.'

Volgens De Vries legde de rekeningcommissie de vinger wel op de zere plek. De rekeningcommissie onderzoekt namens de Staten de jaarstukken: 'Niemand weet of de onderbenutting een gevolg is van eigen falen, of eigen teveel aan ambities, of aan vertraging bij partners. Dat is ook de vraag van de rekeningcommissie die door de provincie niet goed wordt beantwoord.'

Deze woensdag worden de jaarstukken van de provincie besproken door Provinciale Staten.

