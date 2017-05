APELDOORN - Twee mannen uit Apeldoorn moeten het voorlopig zonder rijbewijs stellen.

Ze reden dinsdagavond in hun woonplaats met 105 km/uur over de Laan van Malkenschoten, waar maximaal 50 is toegestaan. Agenten hielden er een controle met een lasergun.

Een vrouw uit Kruiningen mocht haar rijbewijs houden, al scheelde het niet veel. Ze reed 100 km/uur, maar na correctie was dat net niet 50 km/uur te hard.