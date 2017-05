Liveblog Posbankmoord: 13 jaar cel geëist tegen verdachten

ARNHEM - Ruim veertien jaar na de gewelddadige dood van Alex Wiegmink uit Drempt staan er deze woensdag twee verdachten voor de rechter.

Waar gaat de zaak over?

Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (44) uit Veghel worden ervan verdacht dat ze de huisschilder (44) hebben gedood op 20 januari 2003 nadat hij een rondje ging hardlopen op de Posbank bij Rheden. Het lichaam van Wiegmink werd 's avonds gevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. Vandaag wordt een eis verwacht.

16.01 - Over het dna op de muts zegt de advocaat: de muts kan niet aan de brandende auto van Wiegmink worden gekoppeld. Er zit maar één haar op van Souris R., en er zat ook ander dna op (onder andere van dieren). 'Ik kan hier een haar verliezen die morgen opduikt in het huis van iemand die ik nog nooit heb ontmoet.'

15.57 - Volgens de advocaat van Souris R. zijn de verklaringen van Frank S. niet betrouwbaar. Binnen een uur verandert hij zijn verklaring en weet hij 100 procent zeker dat Souris R. wél heeft geschoten. Dat er verklaringen zijn van mensen uit zijn omgeving, zoals zijn vrouw, doet er niets aan af dat die van Frank S. onbetrouwbaar zijn, want hij is hun bron. Ze suggereert dat Frank S. iemand anders uit de wind wil houden.

15.48 - Souris R. zou door het undercoverteam in een 'totale schijnwereld' ingezogen, zegt zijn advocaat. Hij kreeg het vooruitzicht dat hij mee mocht werken aan een deal met 250.000 xtc-pillen. Hij geloofde dat hij te maken had met zware criminelen. Om hem dat te laten geloven was hij er ook bij toen iemand werd opgepikt die iemand zou hebben neergeschoten. Dat was allemaal in scene gezet. Ene Nico, een van de undercoveragenten, zei dat ze een lek hadden bij de politie, een 'platte agent'. Die zou hebben gezegd dat Souris hoofdverdachte was in een moordzaak. Souris werd aangespoord zijn rol te bekennen. 'Er is eigenlijk maar één vraag', vroeg Nico hem. 'Heb je het gedaan of heb je het niet gedaan? Dat is wat belangrijk is, jongen.' Souris R. zou volgens de advocate steeds hebben ontkend. Maar de undercoveragenten gingen door. 'Er is constant verbaal op hem ingebeukt'. Souris R. zat de hele tijd te blowen en drinken, hij kreeg van de agenten bier voor lunch. Hij kreeg de keus: bekennen of vertrekken. Uiteindelijk zei Souris R. dat hij met de zaak te maken had, zegt de advocaat, omdat hij bang was dat hij de deal mis te lopen.

15.33 - De officier van justitie verwijst in zijn eis naar de lange jaren waarin de familie van Alex Wiegmink in onzekerheid heeft geleefd:

15.27 - Na korte schorsing gaan we weer verder. Advocaat van Souris R. is aan het woord. Volgens haar heeft justitie hard op de trom geslagen door te stellen dat er een 'doorbraak' in deze zaak. Na de dna-match is niet gekozen voor de 'koninklijke weg' door hem op te pakken en te ondervragen, maar door undercoveragenten in te zetten. Dat mag volgens haar pas als andere opsporingsmethoden zijn benut. En dat is niet gebeurd, want hij had gewoon verhoord kunnen worden. De undercoveroperatie was daarom buiten proportie en niet rechtmatig. Hij is bovendien misleid door de undercoveragenten. 'Er is een geraffineerd toneelstukje opgevoerd.' Ze wil dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard.

14.51 - Eis: 13 jaar voor beide verdachten.

14.42 - 'Verdachten hebben niks. En het is de vraag of ze ooit zo veel zullen hebben dat ze de vordering kunnen betalen.' Daarom moet volgens de officier van justitie de vordering geen civiele zaak worden. 'Ze hebben al zo veel geleden.'

14.39 - Hij gaat nu in op de vordering. Die is grotendeels toewijsbaar, vindt hij. Alleen naar de post 'affectieschade' kijkt hij anders dan de juristen van de familie Wiegmink.

14.36 - De officier van justitie ziet geen bewijs voor voorbedachte rade voor moord, wel voor de overval. Ze hadden met de wapens geoefend en hadden de veiligheidspallen eraf gehaald. Moord dus niet bewezen, gekwalificeerde doodslag ook niet, maar medeplegen doodslag. Gecombineerd met brandstichting staat hier maximaal 19 jaar op.

14.29 - 'Wie het dodelijk schot heeft gelost, is juridisch niet van belang. Ik weet dat dit kil klinkt voor de familie', zegt de officier van justitie. 'Maar ik kan dit niet met zekerheid zeggen.'

14.27 - Officier van justitie gaat dus uit dat ze samen op pad waren op de Posbank voor een geplande carjacking. Een auto afpakken om een overval te plegen. Die overval werd 'ontzettend knullig' aangepakt. Het kan zijn dat alleen S. op Wiegmink schoot, maar het kan ook dat ze allebei schoten. Dat laatste lijkt aannemelijker, zegt de officier van justitie. 'Als hij de film voor zichzelf herhaalt, dan ziet hij Souris twee keer schieten.' Ook de vrouw van Frank S. zou hebben gezegd dat ze beiden schoten. De officier van justitie gaat er daarom van uit dat ze beiden hebben geschoten, 'maar los daarvan was hun intentie in ieder geval gelijk': de hulzen waren schoongemaakt zodat ze die niet hoefden op te rapen als er geschoten werd. Er was van tevoren afgesproken dat ze zouden schieten 'als het misging'.

14.20 - Ze hebben zo veel samengewerkt dat je kunt spreken van medeplegen. Ook doden van Wiegmink was een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen moreel, ook juridisch. Daarbij steunt de officier van justitie op de verklaringen van Frank S., omdat hij die geloofwaardiger vindt. Hij heeft zichzelf aangegeven, was op weg naar het politiebureau met een brief op zak, ook al was een arrestatieteam al onderweg.

14.13 - De officier van justitie zegt dat Souris R. in 2003 gehoord is, omdat zijn kenteken was genoteerd. Ook Frank en zijn vrouw zijn toen gehoord. De verklaring die Souris R. nu voor de rechter aflegt, noemt de officier van justitie 'volstrekt ongeloofwaardig'.

14.08 - De vrouw van Frank S. zou hebben gezegd dat ze het een dag na de moord al had gehoord. 'Er was een man met de handen omhoog op hem afgelopen en hij heeft toen geschoten.' Frank S. zou toen ook al hebben gezegd dat Souris R. bij hem was geweest.

14.06 - Volgens de officier van justitie zijn beide verdachten even verantwoordelijk voor de dood van Alex Wiegmink. Beide zijn betrokken bij dood en brandstichting van de auto. 'Al zijn er verschillende lezingen, de gemene deler is dat beiden betrokken worden. Dat ze beiden op de Posbank waren en beiden in Erp.'

14.02 - De ofiicier van justitie begint aan zijn requisitoir. 'Ik denk aan mijn eigen vader, die overleden is en die 71 jaar geworden is. En ik heb mooie herinneringen. Ik heb er wel honderden, misschien wel duizenden. Zo veel herinneringen hebben de zonen van Alex Wiegmink niet aan hun vader.'

13.50 - De nabestaanden van Alex Wiegmink komen met een vordering, een schadeclaim. Een rekenkundig bureau heeft becijferd welke schade de familie Wiegmink heeft geleden door zijn dood. De advocaat van de familie is boos dat de vordering aan de pers is gelekt door de advocaat van Frank S.. 'De familie had hier liever niet willen zitten. Ze hadden liever een vader, een echtgenoot gehad', zegt ze. Het is lastig om de schade over 14 jaar tijd te berekenen. De vordering bestaat uit een hele lijst zaken: zoals kosten voor de uitvaart, sloten vervangen, telefoons die voor de zonen moesten worden aangeschaft voor de veiligheid, reiskosten voor bezoek aan therapeuten en familierechercheurs, therapieën die niet vergoed werden, opvang voor kinderen, en de kosten voor het beëindigen van het bedrijf van Alex.

13.37 - De zaak wordt hervat.

12.47 - Frank S. mag voordat er gepauzeerd wordt nog reageren: 'Ik ben er helemaal kapot van. Hartverscheurend vind ik het. Ik kan wel zeggen dat het mij spijt, maar Alex komt er niet mee terug. Het had nooit magge gebeuren.' Rechter tegen Souris R.: aan u vraag ik niet te reageren, want u zegt dat u niet geschoten hebt.

12:35 - Als laatste komt broer Peter Wiegmink aan het woord. 'Ik werd tegen wil en dank de woordvoerder van de familie.' Hij zegt dat hij en zijn moeder zich vaak hebben afgevraagd of Alex wel dood was toen de auto in de brand werd gestoken. Alex was sterk, zette in zijn eentje een steiger neer als hij ergens een huis moest schilderen. 'Als een leeuwin voor haar welpen vecht, zo moet hij hebben gevochten. Maar een blauw oog en een schop onder de kont hebben jullie ingeruild voor een kogel.' Hij zegt dat hij en zijn moeder zich vaak hebben afgevraagd of Alex geleden heeft. Hij roept hard naar de verdachten: 'He Frank, he Souris, weten jullie moeders wat jullie Alex hebben aangedaan?'

12.33 - De rechter leest nu de slachtofferverklaring van Leo voor, de broer van Alex Wiegmink. 'Spijt? Dat bestaat niet. Iemand vermoorden om zijn auto, dan kun je alleen maar gewetenloos zijn.' Verdachte Souris R. knijpt tijdens de verklaringen in zijn vuist, Frank S. zit gebogen voor zich uit te staren.

12.28 - Jos: 'Ik vond het altijd lastig om mijn achternaam te noemen.'

12.23 - Freek: 'Elke keer als de politie zei met iets nieuws bezig te zijn, dacht ik: het zal wel weer. Dat dacht ik ook in oktober 2016, toen mijn moeder vertelde dat er nieuwe ontwikkelingen waren.' Maar dit bleek wel een doorbraak.

12.12 - Nu komen de zonen van Alex Wiegmink aan het woord. Frank S. lijkt geémotioneerd. Souris R. zit onbewogen in zijn stoel. De zonen zeggen dat ze hun vader missen bij belangrijke momenten, maar ook om een keer te sporten of een biertje te drinken. Ook missen ze hem voor een 'schop onder de kont'. Zoon Freek zegt dat ze een meester werden in het om de tuin leiden van psychologen en het geven van gewenste antwoorden.

12.08 - Frank S. zit omgedraaid naar haar te kijken, Souris R. kijkt voor zich uit. 'Ik wil dat u weet welke schade de daders hebben aangericht. Aan iedereen die we kenden, en die ons kenden. Hoeveel mensen zijn wel niet bij deze zaak betrokken. In één klap was ik mijn man kwijt en was ik weduwe. Dat hoort niet bij mij, dat hoort bij oude mensen. Ik kon niet zeggen dat mijn man vermoord was. Ik draaide erom heen en zei dat hij door een misdrijf om het leven was gebracht. Vermoord en alleen maar om zijn auto. Ik ben zelf ook drie maanden verdachte geweest. Alles werd uitgeplozen door de recherche, niets was meer van me zelf. Hoeveel stress had ik wel niet, elke keer als de recherche belde over een nieuw spoor. De kinderen hadden in één klap geen vader meer. Geen gezinsleven meer. De buurman leerde hen banden plakken, want er was geen vader meer. Bij feestjes komt het gemis extra hard aan. Beroofd van hun onbevangenheid. Er was geen onbezorgde jeugd meer voor de jongens. En ze hadden de taal niet om te zeggen wat ze voelden. Zo jong waren ze. Ik voelde me niet meer veilig, ik moest nieuwe sloten laten maken. Ik was wantrouwend als er vreemde auto's in de straat waren. Ik hoopte dat Alex' moeder nog zou weten wat er met haar jongste zoon gebeurd is, maar dat heeft ze niet meer mogen meemaken. Bijna 14 jaar hielden ze hun mond, hoe konden ze! En dan nu met een brief komen dat het ze spijt. En dat alles alleen maar voor een auto. Wat ik ze ook kwalijk neem, is dat we geen afscheid hebben kunnen nemen. Dat hij meteen in zijn auto in brand werd gestoken. Hoe meer konden ze hem nog vernederen?'

12.00 - Mevrouw Wiegmink begint aan haar slachtofferverklaring.

11.58 - Frank S. zou volgens deskundigen niet impulsief te werk zijn gegaan in 2003. De overval was goed gepland. Hij zou willens en wetens hebben aan het plan hebben meegewerkt. Dus hij was toerekeningsvatbaar. In de gevangenis heeft hij kennis gemaakt met boeddhisme. Hij heet baat bij mediteren.

11.50 - Frank S. zegt niet te snappen hoe het zo ver is gekomen. Hij zegt dat Souris R. hem nog geld schuldig was. 'Ik was denk ik erg bezig met het terugkrijgen van geld. Mijn vrouw zat er ook dik bovenop. 'Je moet dat geld terugkrijgen', zei ze.' Hij was bang haar kwijt te raken. Hij had een gewelddadige vader en zijn moeder keek niet naar hem om. De dood van zijn broer zou ook veel impact op hem hebben gehad. Toen hij 27 was, is hij voor het eerst opgenomen. Later is hij vaker opgenomen met suïcidale neigingen. Hij zou lijden aan borderline. Maar volgens psychologen heeft hij ook de neiging om problemen te overdrijven. Hij zou laag-gemiddeld intelligent zijn. Hij heeft wel besef van regels en normen, maar die zouden niet echt bij hem binnenkomen.

11.43 - Frank S. zit ook sinds 2 november vast. Hij zit in Vught. Hij slikt kalmerende middelen en andere medicijnen en krijgt veel psychische hulp aangeboden. Hij heeft niet zo'n uitgebreid strafblad. Hij heeft wel een keer 750 euro moeten betalen voor hennepteelt. En hij is veroordeeld voor winkeldiefstal.

11.38 - De rechter somt het criminele verleden van Souris R. op. Dat is een lange lijst. Hij is onder meer veroordeeld voor mishandeling, overvallen, wapenbezit en drugshandel. Hij wil zelf niets zeggen over zijn persoonlijke omstandigheden.

11.36 - In de buurt van de uitgebrande auto is een muts gevonden, die vochtig was maar niet nat. Het had de hele dag geregend, dus de muts lag er nog niet zo lang. Op de muts zit dna. Dat is onderzocht. De kans is 1 op 1 miljard dat het van een ander is dan van Souris R. Hij heeft tegen de undercoveragenten gezegd dat er misschien wel een 'kankerpet' van hem is teruggevonden. Allemaal grootspraak, zegt hij nu.

11.31 - Frank S. vertelt hoe het verder ging toen Wiegmink was neergeschoten. Souris R. zou de auto meteen hebben voorgereden. 'Ik heb hem bij de benen gepakt en hem erin getild.' Het lichaam van Wiegmink werd tussen de voorstoelen en de achterbank gelegd. Ze hebben niet gecheckt of Wiegmink nog leefde. 'Ik geloof dat hij dood was.' Ze moesten snel weg, want een fietser had ze gezien. In hun oorspronkelijke plan zouden ze met een gestolen auto een meubelbedrijf overvallen en de auto bij Erp in brand steken. 'Om sporen te wissen.' Ze besloten om nog steeds de auto naar Erp te brengen. Rond 20:30 uur, dus 3,5 uur nadat de schoten op de Posbank zijn gehoord, werd de brand gemeld. Wat er in de tussentijd is gebeurd, kan Frank S. niet vertellen. De brand was fel, autoruiten werden een flink stuk verderop gevonden. Dat duidt erop dat er een explosie moet zijn geweest.

11.22 - Zaak wordt hervat.

11.15 - beelden van de opkomst van de rechters eerder vanmorgen:

10.55 - Korte pauze.

10.49 - De advocaat van Souris R. houdt de rechters voor dat veel van de informatie is aangedragen door de undercoveragenten, zoals informatie over de muts die op de plek van de uitgebrande auto is gevonden.

10.43 - De officier van justitie houdt hem voor dat het wel toevallig is dat veel van wat hij verklaard heeft tegen undercoveragenten overeenkomt met de verklaring van Frank S., bijvoorbeeld over het kanaal waar de wapens in zouden zijn gedumpt. 'Dat kanaal is lang.'

10.40 - De rechter houdt Souris R. voor dat hij wel veel daderinformatie heeft. Souris R. zegt dat hij die informatie via de media heeft. 'Sinds ik verdachte ben in deze zaak heb ik er alles over gelezen.' In 2003 kwam Souris R. al in beeld en is gehoord. Hij zegt dat hij nog nooit een wapen heeft gehad. Hoe komt hij dan aan al die kennis? 'Ik kijk veel televisie', zegt R.

10.36 - Souris R. is nu aan het woord. 'Die undercovercops stelden me voor een keuze: als je er niks mee te maken hebt (met de moord op Wiegmink), ga je nu weg. En dan zou ik een gevaar voor de organisatie zijn, omdat we in het verleden ook dingen hebben gedaan die het daglicht niet konden verdragen. Als ik wel wat met deze zaak te maken had, kon ik vier keer 75.000 euro verdienen, dus in totaal drie ton. Dat is twee keer de Balkenende-norm. Nou, die kans laat ik niet schieten.' Hij moest snel wat verzinnen, zoals dat hij een vinger voor de keel zou hebben gehaald om aan te geven dat Wiegmink dood moest. 'Dat heb ik snel verzonnen. Dat gebeurde in microsecondes.'

10.24 - Frank S. vertelt wat er volgens hem gebeurd is op de Posbank: 'Toen zijn we uitgestapt. Toen hebben we geroepen: we willen de autosleutels. Maar die meneer, tja, ik had die reactie niet verwacht... Hij kwam op ons aflopen met een kreet. Schrik, grote ogen. Ik was bang, dus ik drukte af. Ik kijk naar hem (Souris R.), hij drukte ook een paar keer af. Hij bleef doorlopen, dus ik vroeg me af: hoe kan dat nou? En vijf of tien meter later zakte hij in elkaar. En toen hebben we de auto gepakt en hem ingeladen.'

10.18 - Rechter vraagt aan Souris R.: 'Heeft het zin dat ik u naar de wapens vraag?' Souris R.: 'Nee.'

10.14 - Frank S. zegt dat ze allebei een vuurwapen hadden. Hij had een pistool. En Souris R.? 'Hij ook, alleen was die van hem wat langer.' Rechter: 'Waren de wapens geladen?' Frank S.: 'Ja, want in de auto kreeg ik te horen dat ik dat palletje nog moest omzetten.' De rechter legt nog even aan hem uit hoe een wapen werkt. Frank S. wekt de indruk er zelf niet veel verstand van te hebben. Een paar dagen voordat Wiegmink werd doodgeschoten, hadden ze met de wapens geoefend. Ze zouden de wapens hebben meegenomen om te dreigen. 'We zijn allebei niet zo groot.' De wapens zouden na de moord in het kanaal zijn gegooid. De Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Den Bosch.

10.10 - Souris R. komt nu aan het woord. Hij ontkent dat hij op 20 januari 2003 op de Posbank was. Toch is zijn auto gezien door een boswachter. Tegen de undercoveragenten zou hij hebben gezegd: 'DIe Wiegmink heeft gewoon pech gehad.' Ook zou hij hebben gezegd dat hij overlopen werd tijdens een drugsdeal, hij zou van schrik twee zakken wiet hebben laten vallen. Ook zou hij hebben gezegd dat Frank S. voor 'rugdekking' zou zorgen. 'We kunnen ons geen getuigen permitteren.' Hij zegt nu dat hij dat compleet verzonnen heeft. Hij zou stoer hebben willen doen om indruk te maken. De undercoveragent hield hem een deal voor met xtc-pillen, een megadeal voor 75.000 euro.

10.04 - Frank S. zegt dat het verhaal van Souris R. niet klopt. Die zou hebben beweerd dat ze op de Posbank waren voor een drugsdeal. Rechter: 'Maar had u wel hennep? Had u plantjes?' Frank S.: 'Ja, 25.'

10.02 - Rechter: 'Waarom gaat u daarvoor zo ver van huis?' Frank S.: 'We gingen eerst wel in de buurt kijken, bij ons in Brabant. Maar toen besloten we om naar hier naartoe te gaan. We wisten dat het een natuurgebied was en we wilden zo min mogelijk getuigen.' De auto was volgens Frank S. bedoeld om een overval te plegen op een meubeltransportwagen, want Souris R. zou hebben geweten dat daar veel geld te halen was. Ze zetten hun Audi naast de Opel van Wiegmink. Het plan was om de auto af te pakken onder dreiging van een vuurwapen.

9.58 - Frank S. zegt dat ze 's middags naar de Posbank gingen om een auto te stelen.

9.57 - De rechter zegt dat het dossier ruim 2000's pagina's beslaat, daarom maakt de rechter een samenvatting van de technische bewijslast. Hij neemt ons mee naar maandag 20 januari 2003. Een faunabeheerder hoorde toen om 19:03 uur drie schoten. De rechter vraagt de verdachten of ze geschoten hebben op Alex Wiegmink. Frank S. bekent, Souris R. zegt dat hij niet geschoten heeft.

9.53 - De officier van justitie maakt bekend dat de twee verdachten niet meer vervolgd worden voor het wegmaken van het lijk. 'Dat is verjaard, en om ons een hoop gedoe te besparen, schrap ik dat van de tenlastelegging.' Dinsdag kwam dit nieuws al naar buiten.

9.50 - De rechters beslissen na een korte schorsing dat de transcripties van de geluidsbanden wel gebruikt worden, maar de opnames niet. De officier van justitie vreesde ook dat de fragmenten zouden gaan zwerven, want de veiligheid van de undercoveragenten in gevaar zou kunnen brengen.

9.44 - Een undercoveragent heeft opnames gemaakt van gesprekken met Souris R. De rechter vindt de kwaliteit van de banden zo slecht, dat ze vandaag niet worden afgespeeld. Volgens de officier van justitie staat er op de banden, die in een loods zijn opgenomen, een bekentenis van Souris R: 'Ik heb geschoten'. Volgens zijn advocate Wieteke Drummen zegt hij dat niet. Ze heeft de banden afgeluisterd en vindt dat de politie ze niet goed heeft uitgewerkt. Souris R. zal later verklaren wat hij in die loods heeft gezegd en waarom.

9.39 - Veel zaken zijn al bij de rechter-commissaris besproken. Zo zijn deskundigen bij de rechter-commissaris gehoord en zijn undercoveragenten ondervraagd over de maandenlange undercoveractie. Souris R. en Frank S. waren al lange tijd in beeld voordat Frank S. zich in november bij de politie meldde. Tijdens een eerdere, niet-inhoudelijke zitting zei de officier van justitie daarover tegen de verdachte: 'Je was ons net voor'.

9.25 - De rechters trekken zich terug om te beslissen of de stemmen van de verdachten en het spreekrecht van de familie mogen worden opgenomen. De familie wil dit liever niet, ook Souris R. maakt bezwaar. De rechters zijn al snel terug; het verzoek van de pers wordt afgewezen. Dus de stemmen en de verklaringen van de nabestaanden mogen niet worden opgenomen.

9.23 - De rechters hebben plaatsgenomen. De personalia van de verdachten worden doorgenomen. De verdachten spreken zachtjes. De rechter zegt tegen Souris R. dat hij dichter bij de microfoon moet gaan zitten. De rechter heet de nabestaanden welkom, maar hij verspreekt zich. Hij zegt 'Wiegerink'. Verontwaardiging op de publieke tribune.

9.19 - Verdachte Frank S. (56) uit Boekel is al in de zaal. Om onduidelijke redenen moeten de advocaten van plek wisselen. Ook de 44-jarige Souris R. wordt nu de zaal binnen gebracht.

9.14 - De familie Wiegmink neemt plaats in de zaal. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zich jarenlang in de zaak heeft vastgebeten, krijgt een plek bij de familie. Vlak daarachter, achter glas op de publieke tribune, zit de man die maandenlang onschuldig heeft vastgezeten voor de moord op Alex Wiegmink. Hij werd in 2008 opgepakt na een tip die bij Peter R. de Vries was binnengekomen.

08.58 - In november vorig jaar maakte Omroep Gelderland een reconstructie van de zaak. Die is hier terug te kijken.

08.55 - De pers wordt toegelaten tot de rechtszaal. Camera's worden opgesteld en de laptops worden uitgeklapt. Zo meteen mag het publiek ook naar binnen. Er is veel belangstelling voor de zaak.

08.30 - Onze verslaggevers blikken op Radio Gelderland op de zaak vooruit:

08.22 - De twee verdachten werden november vorig jaar aangehouden nadat het onderzoek nieuw leven was ingeblazen. Frank S. meldde zich met een volledige bekentenis en een spijtbetuiging op het politiebureau en korte tijd later werd ook Souris R. gearresteerd. De exacte aanleiding voor de moord is onduidelijk, maar vaststaat dat Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

In de rechtbank in Arnhem, waar de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is woensdag veel spreektijd ingeruimd voor familieleden van Wiegmink. Zij krijgen uitgebreid de kans om uit te leggen wat de gevolgen voor hen zijn geweest. De rechtbank in Arnhem geeft de weduwe, de drie zoons én de broer van het slachtoffer de kans om te spreken. Dat is meer dan het officieel toegestane aantal.

08.15 - De rechtszaak begint om 9.00 uur. Familieleden van Frank S. waren voor 8.00 uur al bij de rechtbank. Ze zeiden dat ze het vreselijk vinden wat er gebeurd is, maar willen er toch graag bij zijn.

De perstribune en de publieke tribune zullen vol zitten. Er is een extra zaal geopend waar de rechtszaak via een scherm kan worden gevolgd.

