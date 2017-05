Gestolen truck crasht, bestuurder nog spoorloos

Foto: News United/Stefan Verkerk

VAASSEN - Een gestolen vrachtwagen is in de nacht van dinsdag op woensdag bij Vaassen van het talud bij de afrit van de A50 gereden. De bestuurder was mogelijk op de vlucht geslagen voor de politie.

De vrachtwagen belandde tussen de bomen. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit de berm getrokken. De bestuurder sloeg na de crash op de vlucht. De politie heeft met een helikopter en honden vergeefs naar hem gezocht.