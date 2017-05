Hét proces en de relatie tussen een stadsbus en een auto: dit is het nieuws van woensdag 24 mei

ARNHEM - Veertien jaar geleden werd Alex Wiegmink vermoord op de Posbank; zijn mogelijke daders staan vandaag voor de rechter en een elektrische auto die wordt opgeladen door remmende bussen. Dit is het nieuws van woensdag 24 mei.

Op 20 januari 2003 keert de 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink niet terug van een rondje hardlopen door natuurgebied De Posbank. In november 2016 worden Frank S. en Souris R. aangehouden, nadat de zaak in Opsporing Verzocht aan de orde komt. Vandaag staan ze voor de rechter. Beide mannen wordt 'moord in vereniging' ten laste gelegd.

Remmende voorsprong

Een elektrische auto die wordt opgeladen via een laadpaal die wordt gevuld met energie van een remmende stadsbus. Het lijkt science fiction, maar de gemeente Arnhem opent vandaag het allereerste oplaadpunt voor auto's die gaan rijden op 'stadsbusbrandstof' in Europa. De laadpaal staat in de wijk Schuytgraaf.

De paden op, de lanen in...

In de Achterhoek begint vanochtend vroeg de dertiende editie van de Wandel4daagse. Ruim 3,5 duizend wandelaars starten in Doetinchem voor hun tocht van 12, 20, 30 en 40 kilometer door de Achterhoek. De langsteafstand-lopers kunnen al tussen 06.30 en 08.30 uur op het Simonsplein in Doetinchem terecht, de andere afstanden starten later. Op het Simonsplein is zaterdag ook de finish.