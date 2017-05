Dorpensingel-Oost in Nijmegen-Noord: iedereen wil hem, maar hij komt er niet

NIJMEGEN - 'Onuitvoerbaar', zo noemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen de veelbesproken Dorpensingel-Oost. Al jaren wordt er gesproken over deze voor Nijmegen-Noord belangrijke ontsluitingsweg. Hij ligt er nog steeds niet en de aanleg lijkt momenteel verder weg dan ooit.

De gemeente noemt de aanleg van de weg onuitvoerbaar, vanwege een gebrek aan geld en medewerking. De gemeente heeft geld opzij gelegd voor de aanleg van de weg, maar dat is niet genoeg. Nijmegen vroeg daarop de provincie om vijf miljoen euro, maar die peinst daar niet over.

Steeds meer auto's

Een hoofdpijndossier is het inmiddels voor de stad. Hoe meer inwoners Nijmegen-Noord krijgt hoe groter de verkeersproblemen lijken te worden. Er moet snel wat gebeuren, vinden politieke partijen in de Waalstad. Het stadsdeel blijft maar groeien en groeien. Maar de infrastructuur die al die nieuwe bewoners veilig van en naar hun huis moet leiden blijft flink achter.

Niet alleen het geld is een probleem. Ook buurgemeente Lingewaard ligt volgens Nijmegen dwars. Die wil niet meewerken aan de plannen zoals Nijmegen die voorstelt. De stad houdt de mogelijkheid open dat de Dorpensingel er toch ooit nog eens komt. De plek waar de weg zou moeten komen houden ze open en vrij van bebouwing. Met de buren blijven ze in gesprek in de hoop op een oplossing.

Een, eerdere reportage, over de Dorpensingel

Boze burgers

De gemeente wil nu met andere maatregelen zorgen dat het leefbaar blijft voor de bewoners van de nieuwe wijken rond het dorp Lent. Nijmegen wil een waterbedeffect voorkomen; dat het probleem zich verplaatst. Inwoners van Nijmegen-Noord worden er intussen alleen maar bozer op. De groeiende verkeerschaos zijn ze al lang meer dan beu. Tijdens een informatiebijeenkomst aanstaande woensdagavond mag wethouder Harriët Tiemens die boze burgers gaan uitleggen waarom de aanleg van de Dorpensingel in de ogen van de gemeente een onuitvoerbare opgave is.