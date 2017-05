Posbankmoord: Na 14 jaar staan verdachten voor rechter

ARNHEM - Het is veertien jaar en vier maanden geleden. Alex Wiegmink gaat hardlopen op de Posbank, maar komt nooit meer thuis van dat rondje. De zaak leek jarenlang onoplosbaar; maar daar kwam eind vorig jaar verandering in. Vandaag staan twee verdachten voor de rechter.

Omroep Gelderland doet vandaag verslag van de rechtszaak. Updates zijn te lezen via onze app en website en ook doen we verslag op radio en in onze televisie-uitzending van 17.00 uur.

Het lichaam van Alex wordt op 20 januari 2003, even na 20.00 uur gevonden. In een uitgebrande auto in de bossen van het Brabantse Erp. De recherche gaat aan de slag en komt te weten dat er schoten zijn gehoord. Ook weten ze dat hij op de Posbank al om het leven is gebracht, maar wat daarna is gebeurd, blijft een raadsel. Tot een oplossing van de zaak komt het niet, in oktober wordt rechercheteam ontbonden. Tot frustratie van de familie.

2003 - 2015: Tips, maar geen doorbraak

In de jaren die volgen komen regelmatig tips binnen, die leiden tot heropening van de zaak, maar ook nu wordt deze niet opgelost. In april 2015 wordt het onderzoek wederom stilgelegd, er zijn geen nieuwe aanknopingspunten.

November 2016: 'Nog nooit zo opgelucht geweest'

De oplossing lijkt ver weg, tot er in oktober 2016 ineens een doorbraak lijkt te zijn, de zaak kom in een stroomversnelling. In oktober wordt duidelijk dat er nieuw bewijs is én dat de daders worden gezocht in de buurt van het Brabantse Erp. Op 1 november besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak: de verdachten reden waarschijnlijk rond in een blauwe Audi. Een dag later al is er succes. Op 2 november wordt in de avonduren in allerijl een persconferentie belegd door de politie. Op die persconferentie wordt bekendgemaakt dat twee mannen zijn aangehouden.

Familieleden laten weten dat de opluchting enorm is. Eindelijk komt er duidelijkheid waarom Alex om het leven werd gebracht. Zoon Freek: 'Ik ben nog nooit zo opgelucht geweest.'

Vrienden en hardlopers liepen jarenlang de Alex Memorial Loop om hem te herdenken. Afgelopen januari werd die voor het laatst georganiseerd.

Mei 2017: Na veertien jaar voor de rechter

Na veertien jaar is vandaag het begin van een nieuw hoofdstuk in het dossier Posbankmoord: de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. De twee verdachten, Frank S. en Souris R, verschijnen voor de rechter. Dinsdag maakte justitie bekend dat de twee niet worden vervolgd voor het wegmaken van het lichaam van Alex Wiegmink. Die zaak is verjaard. Voor moord of doodslag geldt geen verjaringstermijn.

