Nieuw in Nederland: lekker snorkelen... met de boswachter

MILLINGEN AAN DE RIJN - Hij is de eerste boswachter in Nederland die het gaat doen: kleren uit, flippers aan. Boswachter Thijmen van Heerde gaat met nieuwsgierigen snorkelen in het water dat door de Millingerwaard stroomt. Kippenvel gegarandeerd, zo zegt de boswachter.

'Is het niet van al het moois dat je onder water gaat zien, dan wel van de temperatuur van het water', licht Van Heerde het kippenvel lachend toe. 'Want we kunnen natuurlijk niet tippen aan de aangename watertemperaturen van snorkelparadijzen als, pak hem beet, Curacao.'

'Valt echt ontzettend veel te ontdekken'

De boswachter wil zo een onderbelicht stuk natuur delen met het publiek: de natuur onder water. 'Er valt echt ontzettend veel te ontdekken', vertelt Van Heerde enthousiast. 'Alleen niemand weet dat nog.' Wie met hem het water van de Millingerwaard in durft, kan daar bijvoorbeeld vissen als de witte voorn, snoek, brasem en grondelsoorten tegen het lijf zwemmen.

Maar ook allerhande onderwaterinsecten, zoetwatergarnaaltjes en bijvoorbeeld een exoot als de wolhandkrab zijn er te vinden. 'Dan hou je je wel even in', zegt de boswachter, 'want dat is best een indrukwekkend beest'. Vanaf eind augustus kunnen nieuwsgierigen mee op snorkelexcursie. Na een korte wandeling door het gebied gaan de kleren uit in het veld, de flippers aan en gaat onder de waterspiegel een nieuwe wereld open.

Een wolhandkrab (foto: Christian Fischer)