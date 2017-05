Rozet kleurt geel-zwart; expositie over 125 jaar Vitesse

ARNHEM - Burgemeester Boele Staal van Arnhem heeft dinsdagavond de tentoonstelling '125 jaar Vitesse' geopend. De geschiedenis van de Arnhemse club is van 24 mei tot en met 8 september te bewonderen op de vijfde verdieping van cultureel centrum Rozet.

Burgemeester Staal overhandigde een bord van de skyline van Arnhem in Vitesse-kleuren aan algemeen directeur van Vitesse Joost de Wit.

Die gaf op zijn beurt een graphic van de Vitesse- of Adelaarsbrug over de Jansbeek aan wethouder Gerrie Elfrink.

Foto's: Omroep Gelderland

De bezoeker maakt vanaf het Erfgoedcentrum aan de Kortestraat via de trappen van Rozet een reis door de geschiedenis van de geel-zwarten. In verschillende thema's komen 125 jaren Vitesse aan bod.

Supporters hebben een bijdrage geleverd aan de expositie door hun bijzondere Vitesse-aandenkens aan de club ter beschikking te stellen.

KNVB-beker en meer

Naast de tentoonstelling worden in Rozet meer Vitesse-activiteiten georganiseerd. Zo zijn Martin Esveld en mascotte Vito woensdag aanwezig en bezoekers kunnen die dag op de foto met de KNVB-beker.

Ook worden iedere woensdag, vrijdag en zaterdag rondleidingen gegeven en op 10 juni is fotografe Annie van Gemert aanwezig om fans te vereeuwigen. Voor jeugdige fans is er een speurtocht en ten slotte is op 13 juli een walk en talk met de auteur van Elke dag Vitesse, Ferry Reurink.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis.