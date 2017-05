Mogelijk asbest in tuinen Dinxperlo

DINXPERLO - In de tuinen van de woningen die grenzen aan speelterrein De Bijvank in Dinxperlo ligt waarschijnlijk asbest. Dat maakt de gemeente Aalten bekend.

Op het speelterrein, tussen De Bijvank en de Nieuwstraat, werd in april asbest gevonden. Het terrein werd toen op last van de gemeente gesloten. Bij onderzoek is in alle proefsleuven asbest gevonden. Daardoor is de grens van de kankerverwekkende stof niet gevonden en lijkt het aannemelijk dat ook in de tuinen asbest ligt.

Het speelterrein wordt afgegraven en er komt nieuw zand in. Bij de aangrenzende woningen wordt aanvullend onderzoek gedaan, mits de eigenaren hiermee instemmen.

