Dubbelzijdige brieven zorgen voor 'datalek' Duiven

DUIVEN - De gemeente Duiven heeft per ongeluk informatie van een aantal personen naar andere inwoners gestuurd. Volgens de gemeente zijn een aantal brieven per ongeluk dubbel afgedrukt.

In totaal gaat het om 47 inwoners van wie de informatie bij anderen is terechtgekomen; de gemeente spreekt van een datalek. In de brief worden de inwoners herinnerd dat hun paspoort verloopt. De gemeente zegt de fout te betreuren en biedt haar excuses aan.

De inwoners krijgen een nieuwe, enkelzijdige, brief. Er is gevraagd of de dubbelzijdige brief vernietigd kan worden.