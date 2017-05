Down The Rabbit Hole zoekt bouwers voor kunstwerk

Foto: Down The Rabbit Hole

EWIJK - Het muziekfestival Down The Rabbit Hole in Ewijk zoekt vrijwilligers die willen meebouwen aan de Burcht. Dat is een gigantisch kunstwerk dat op het festivalterrein komt te staan.

De bouw van de Burcht wordt begeleid door professionals en jonge kunstenaars. Daar worden allerlei kleine ruimten gecreëerd, waar festivalgangers kunnen chillen.



De vrijwilligers hoeven geen bouwervaring te hebben. Veel energie en doorzettingsvermogen zijn volgens de organisatie wel onmisbare kwaliteiten. De vierde editie van het festival vindt plaats van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden